Sponsor bei Eisschnelllauf-EM angeschossen

erschienen am 08.01.2017



Nach dem Ende des zweiten Tages der Eisschnelllauf-Europameisterschaften in Heerenveen ist auf dem Parkplatz der Halle Thialf Sponsor Bert Jonker angeschossen worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde Jonker an der Hand verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Täter konnte in der entstehenden Panik flüchten. Die Polizei hat allerdings einen Verdächtigen im Visier. Hintergrund des Angriffs soll ein geschäftlicher Konflikt mit Jonker sein.

Der 51 Jahre alte Eigentümer eines Ingenieurbüros ist Hauptsponsor eines Eisschnelllaufprivatteams, in dem unter anderem 10.000-m-Olympiasieger Jorrit Bergsma (Niederlande), 1500-m-Weltrekordlerin Heather Bergsma-Richardson (USA) und Ex-Massenstart-Weltmeisterin Irene Schouten (Niederlande) laufen.

Das Team reagierte im Trainingslager auf Teneriffa geschockt auf die Nachricht. Auf dem Parkplatz brach unter den Zuschauern Panik aus. Sie versuchten so schnell wie möglich wegzufahren. Dabei wurden zahlreiche Autos beschädigt.