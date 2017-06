Sponsors: Eurosport beantragt Lizenz für Bundesliga-Sender

erschienen am 07.06.2017



Eurosport will seine Bundesliga-Rechte offenbar auf einem neuen TV-Sender verwerten. Dafür wurde nach Angaben des Sportbusiness-Informationsdienstleisters Sponsors eine Lizenz beantragt, wie die Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich (KEK) mitteilte. Demnach hat Discovery Communications die Zulassung des Fernsehsenders Eurosport Bundesliga beantragt. Der Antrag sei bereits am 24. Mai bei der KEK eingegangen.

Der Sender hält ab der kommenden Saison Live-Rechte der Bundesliga und sicherte sich für geschätzte 70 Millionen Euro 43 Bundesliga-Partien pro Saison - vorwiegend die Freitagspiele. Bisher war die genaue Verwertung der Rechte unklar geblieben, nun soll diese offenbar mit einem eigenen Sender erfolgen. Die Rechte sind für das Pay-TV gültig.

Möglicherweise ist der Lizenzantrag auch eine Reaktion auf die noch immer laufenden Verhandlungen mit Sky über einen Einspeisevertrag. Zwar wurde der Vertrag über die Discovery-Kanäle Anfang Februar grundsätzlich verlängert, die neue Kooperation umfasst allerdings nicht die Bundesliga-Rechte.