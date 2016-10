Sport Bild: Sky geht in Konkurrenz zum "Doppelpass"

erschienen am 28.10.2016



Sky will dem etablierten Fußball-Talk "Doppelpass" von Sport1 am Sonntagvormittag offenbar künftig ein eigenes Format entgegensetzen. Jörg Wontorra solle die Gesprächsrunde bei Sky Sport News HD im Free-TV leiten, berichtet die Sport Bild am Freitag. Der Sportnachrichtensender wird ab dem 1. Dezember frei empfangbar sein. Sky wollte dem SID die Einführung des neuen Formats am Freitag nicht bestätigen.

Der Sky-Talk wird laut Sport Bild ab der Spielzeit 2017/18 regelmäßig laufen. Wontorra (67) hat den "Doppelpass" von 2004 bis 2015 selbst moderiert. Die Sport1-Sendung leitet derzeit Ex-Nationalspieler Thomas Helmer.