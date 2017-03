Sport1: Bis zu 670.000 Zuschauer sahen Eishockey-Krimi

erschienen am 22.03.2017



Der Viertelfinal-Krimi zwischen den Adlern Mannheim und den Eisbären Berlin hat dem TV-Sender Sport1 einen Eishockey-Saisonrekord beschert. Bis zu 670.000 Zuschauer schalteten ein, als Rekordmeister Berlin am Dienstag mit 2:1 nach Verlängerung ins Play-off-Halbfinale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) einzog. Im Schnitt verfolgten 470.000 Zuschauer die knapp vierstündige Liveübertragung. Sport1 erzielte Marktanteile von 1,6 Prozent bei den Gesamt-Zuschauern und 2,8 Prozent in der Kernzielgruppe Männer 14 bis 49 Jahre.