Sport1 GmbH erwirbt NHL-Medienrechte bis zur Saison 2019/20

erschienen am 12.10.2016



Die Sport1 GmbH hat die exklusiven Medienrechte für Deutschland an der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL bis einschließlich der Saison 2019/20 erworben. Das teilte das Ismaninger Unternehmen am Mittwoch mit. Über seinen Bezahlsender Sport1 US überträgt Sport1 demnach bis zu 140 Partien pro Spielzeit live - beginnend mit der Saison 2016/17, die in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag startet.

Bis zu vier Livespiele pro Woche sind während der Hauptrunde geplant, außerdem Anfang Januar 2017 die Freiluftspiele Centennial Classic, mit dem die NHL ihr 100-jähriges Bestehen feiert, und Winter Classic. Sport1 US zeigt auch alle Begegnungen des Stanley-Cup-Finales live. Zum Auftakt der 99. NHL-Saison steht das Duell Chicago Blackhawks gegen St. Louis Blues auf dem Programm (Donnerstagmorgen 02.00 Uhr).

"Die NHL komplettiert unser umfassendes Eishockey-Angebot mit DEL, Champions Hockey League, Deutschland Cup, Spengler Cup und der Heim-WM im Mai 2017. So viel Eishockey gab es in Deutschland auf einer Plattform noch nie. Wir zeigen nun bis 2020 pro Saison mehr als doppelt so viele NHL-Spiele wie bisher", sagte Sport1-Vorstand Olaf Schröder.