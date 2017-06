Sportdirektor Stöver verlässt 1. FC Kaiserslautern

erschienen am 02.06.2017



Der 1. FC Kaiserslautern muss sich nach dem geglückten Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga auf die Suche nach einem neuen Sportdirektor machen. Uwe Stöver, der das Amt beim Tabellen-13. der vergangenen Saison erst am 15. Mai 2016 angetreten hatte, verlässt den Verein auf eigenen Wunsch zum 30. Juni.

"Wir bedauern die Entscheidung von Uwe Stöver sehr. Für uns alle war die zurückliegende Saison unter den gegebenen Umständen eine Herausforderung, der wir uns gerne gestellt haben", sagte der Vorstandsvorsitzende Thomas Gries.

Als Interimslösung zur sportlichen Leitung hat der Vorstand des FCK einen Sport-Ausschuss einberufen, in dem neben den beiden Vorständen des Vereins auch die Aufsichtsratsmitglieder Mathias Abel und Ottmar Frenger, der Leiter des Nachwuchsleistungszentrums Manfred Paula sowie Chefscout Boris Notzon vertreten sind.