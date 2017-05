Sporthilfe braucht mehr Geld - "Müssen höhere Beträge erzielen"

erschienen am 26.05.2017



Die Stiftung Deutsche Sporthilfe will für die zukünftige Förderung deutscher Athleten mehr Geld als bisher einnehmen. "Wir müssen höhere Beträge erzielen. Wir sind in einem gnadenlosen internationalen Wettbewerb. Da reicht das nicht mehr", sagte Werner E. Klatten, Vorsitzender des Aufsichtsrats, bei der Feier "50 Jahre Deutsche Sporthilfe" in Berlin.

Rund 50.000 Athleten aus 50 Sportarten hat die Sporthilfe seit ihrer Gründung 1967 in Berlin gefördert. Unterstützte Sportler gewannen auch deshalb unter anderem 247 Goldmedaillen bei Olympischen und 338 Goldmedaillen bei Paralympischen Spielen. Als private Stiftung ist die Sporthilfe fast ausschließlich auf Spenden angewiesen.