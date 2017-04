Sporthilfe kritisiert Schur-Äußerungen - Konsequenzen unklar

erschienen am 20.04.2017



Die Stiftung Deutsche Sporthilfe hat die jüngsten Aussagen von Gustav-Adolf Schur kritisiert, Konsequenzen auf den laufenden Aufnahmeprozess des DDR-Radsportidols in die Hall of Fame aber offengelassen.

"Zu den Werten der Deutschen Sporthilfe gehören der Einsatz für einen fairen Sport genauso wie das Bestreben, miteinander Brücken zu bauen", teilte die Sporthilfe, die Trägerin der virtuellen Ruhmeshalle des deutschen Sports ist, auf SID-Anfrage mit: "Die jüngsten Aussagen von Täve Schur passen nicht zu diesem Werte-Leitbild. Den laufenden Wahl-Prozess zur Hall of Fame des deutschen Sports werden wir nicht weiter kommentieren."

Schur (86), zu DDR-Zeiten der populärste Sportler im Osten, hatte in einem Interview mit der Zeitung Neues Deutschland (Donnerstagausgabe) die Doping-Geschichte der DDR verharmlost. "Der DDR-Sport war nicht kriminell, sondern vorzüglich aufgebaut: Der Aufbau der sportlichen Gesundheit der Bevölkerung aus den Kindergärten heraus über den Schulsport bis hin zu den Leistungssporteinrichtungen war einmalig", sagte Schur. Den DDR-Sport als kriminell zu bezeichnen, sei "völliger Quatsch".

Die drei Träger der virtuellen Ruhmeshalle, neben der Sporthilfe sind dies der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) und der Verband Deutscher Sportjournalisten (VDS), hatten Schur auf Initiative des DOSB zuletzt einstimmig erneut auf die Kandidatenliste gesetzt. Die Sporthilfe begründete dies mit der Tatsache, dass "mit der Einrichtung und Weiterentwicklung der Ruhmeshalle ein Erinnerungs- und Aufklärungsprozess" in Gang gekommen sei, "der auch unangenehme Wahrheiten nicht verschweigen soll."

Die Vorschläge für die diesjährige Wahl, für die außerdem die zweimalige Weitsprung-Olympiasiegerin Heike Drechsler sowie Skispringer Sven Hannawald, Kombinierer Franz Keller und Fußball-Rekordnationalspieler Lothar Matthäus nominiert wurden, seien "mit der nötigen Sorgfalt analysiert und auf Unbedenklichkeit überprüft" worden.

Die Hall-of-Fame-Jury besteht derzeit aus 93 Mitgliedern, darunter die noch lebenenden der Ruhmeshalle. Für eine Aufnahme Schurs muss ihm mindestens die Hälfte der abstimmenden Mitglieder eine Ja-Stimme geben. Das Wahl-Prozedere läuft bereits, einen konkreten Stichtag für das Ende der Wahl gibt es derzeit nicht.

