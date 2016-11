Sportpresseball: Löw als "Legende" ausgezeichnet

erschienen am 05.11.2016



Joachim Löw (55) ist am Samstagabend beim 35. Sportpresseball in Frankfurt/Main als "Legende des Sports" geehrt worden. Der Preis wurde dem Weltmeister-Coach in der Alten Oper verliehen. Bundestrainer Löw folgt damit auf Sportgrößen wie Michael Schumacher, Katarina Witt, Boris Becker, Franz Beckenbauer und Heiner Brand.

"Ich bin sehr stolz darauf. In diesem Kreis von großen Sportpersönlichkeiten zu sein, ist schon was Gutes", sagte Löw und meinte mit einem Augenzwinkern: "Als ich das Wort Legende im Zusammenhang mit meinem Namen gehört habe, war ich zu Beginn schon ein wenig erschrocken."

Mit dem Preis wird das Lebenswerk herausragender Sportpersönlichkeiten gewürdigt. "Joachim Löw hat den Fußball der deutschen Nationalmannschaft erfolgreich und stilprägend modernisiert und dabei stets mit beeindruckender Kompetenz, Gelassenheit und Zielstrebigkeit agiert", sagte Ball-Organisator Jörg Müller zur Entscheidung des Verbandes Deutscher Sportjournalisten (VDS) und des Vereins Frankfurter Sportpresse (VFS).

Als "Sportler mit Herz" wurden die deutschen Olympiaturner um Reck-Goldmedaillengewinner Fabian Hambüchen und Pechvogel Andreas Toba mit dem Pegasos-Preis ausgezeichnet. Toba hatte im August in Rio ungeachtet seines Kreuzbandrisses noch eine Übung am Pauschenpferd absolviert.

Der Sportpresseball stand diesmal unter dem Motto "Rendez-Vous mit Olympia". Passend dazu der Hauptgang des Menüs in der Alten Oper: Rosa gebratenes brasilianisches Rinderfilet unter der Cashewkernkruste mit karamellisiertem Kürbis und Röstzwiebel-Sellerie-Creme. Rund 2300 Gäste kamen zum Feiern in die Mainmetropole - darunter Olympiasieger, Welt- und Europameister sowie Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Showbusiness.

Durch den Abend führte erneut Moderator Michael Steinbrecher. Musikalischer Stargast war die Gruppe Silbermond. Der Erlös aus dem Tombola-Losverkauf geht auch in diesem Jahr an die Bundesliga-Stiftung.