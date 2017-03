Sportprominenz feiert Nowitzki: "30.000 Punkte, bist du wahnsinnig?"

erschienen am 08.03.2017



Die Sportwelt hat Superstar Dirk Nowitzki für seine 30.000 Punkte in der Basketball-Profiliga NBA gefeiert. "Lieber Dirk, 30.000 Punkte in der NBA, bist du wahnsinnig?", fragte etwa Tennisidol Boris Becker in einer Videobotschaft. Fußball-Weltmeister Jerome Boateng meinte: "Unglaublich. Du bist eine Legende."

NBA-Boss Adam Silver würdigte Nowitzki (38) in einem Statement. "Während seiner 19 Jahre mit den Mavericks war Dirk ein Vorbild als Spieler und ein fantastischer Botschafter unseres Sports", hieß es dort. "Klasse! Das ist ein weiterer großartiger Höhepunkt in Dirks fantastischer Karriere", so Ingo Weiss, Präsident des Deutschen Basketball Bundes (DBB).

LeBron James, NBA-Champion von den Cleveland Cavaliers, unterbrach das Abendessen mit der Familie, verfolgte das Spiel der Dallas Mavericks gegen die Los Angeles Lakers (122:111) im Fernsehen, filmte sich dabei und verbreitete das Video anschließend in den sozialen Medien: "Glückwunsch, großer Junge. Diesen Moment durfte ich auf keinen Fall verpassen. Hoffentlich kann ich das irgendwann nachmachen."

"Große Leistung, großer Junge. Eine echte Legende", würdigte Nationalspieler und NBA-Profi Dennis Schröder den Würzburger Nowitzki bei Instagram. Und Jan Jagla, ehemaliger Basketball-Nationalspieler, scherzte: "Da du ja noch ein junger Spund bist, sind 50.000 auch noch drin, oder?"