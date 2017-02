St. Moritz am Sonntag: Was Sie wissen müssen

erschienen am 11.02.2017



DER WETTBEWERB: Abfahrt der Frauen (12.00/ZDF und Eurosport live)

DIE FAVORITINNEN: Ilka Stuhec (Slowenien), Lindsey Vonn (USA), Nicole Schmidhofer (Österreich)

DIE STRECKE: "Engiadina". Abfahrt: Start: 2745 m - Ziel: 2040 m - Höhendifferenz: 705 m - Länge: 2521 m - Durchschn. Gefälle: 28 % - Max. Gefälle: 71 % - Min. Gefälle: 14 %

DIE DEUTSCHEN STARTERINNEN: Viktoria Rebensburg (Kreuth), Kira Weidle (Starnberg)

DER LETZTE DEUTSCHE WM-SIEG: Rosi Mittermaier 1976 in Innsbruck (siehe "Was man wissen sollte")/Christl Cranz 1939 in Zakopane

SO LIEF DIE WM 2015: 1. Tina Maze (Slowenien), 2. Anna Fenninger (Österreich), 3. Lara Gut (Schweiz), ... 10. Rebensburg, ... 31. Veronique Hronek (Unterwössen)

SO LIEF OLYMPIA 2014: 1. Dominique Gisin (Schweiz) und Maze, 3. Gut, ... 13. Maria Höfl-Riesch (Partenkirchen), ... 15. Rebensburg

FERNSEHEN: ZDF 12.00 bis 13.30 Uhr/Eurosport 11.30 balpine Ski-WM in St. Moritzis 13.30 Uhr; Siegerehrung live bei Eurosport 18.30 bis 18.45 Uhr

DER X-FAKTOR: Tina Maze, Olympiasiegerin 2014 und Weltmeisterin 2015, ist nicht mehr am Start. Sie ist im Januar endgültig zurückgetreten.

WAS MAN WISSEN SOLLTE: Rosi Mittermaier ist die letzte deutsche Abfahrtsweltmeisterin, weil die Olympischen Spiele 1976 in Innsbruck zugleich als Weltmeisterschaften gewertet wurden (siehe "Letzter deutscher WM-Sieg")

WAS NOCH ZU SAGEN WÄRE: "Lindsey, The Swiss Army Love Your Body" (Aufschrift auf einem Transparent von Schweizer Soldaten, offensichtlich Anhänger von Lindsey Vonn).