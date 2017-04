Stadt ehrt Vizemeister Grizzlys Wolfsburg

erschienen am 18.04.2017



Die Stadt Wolfsburg ehrt ihren deutschen Eishockey-Vizemeister Grizzlys Wolfsburg "für eine herausragende Saison". Dies teilten die Niedersachsen am Dienstag mit. Überreicht werden Medaillen an die Mannschaft, den Trainerstab um Pavel Gross sowie die Geschäftsführung und den Betreuerstab. Im Anschluss tragen sich die Grizzlys in das Gästebuch der Stadt ein.

In den vergangenen vier Spielzeiten erreichte die Mannschaft zumindest das Halbfinale in der Deutschen Eishockey Liga (DEL), musste sich dabei zuletzt zweimal nacheinander im Finale Red Bull München geschlagen geben.