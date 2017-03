Starke DSV-Frauen beim elften Saisonsieg von Shiffrin

erschienen am 12.03.2017



Die eine auf Rang sechs, die andere auf Rang sieben - im fernen Kalifornien haben die Ski-Rennläuferinnen Christina Geiger aus Oberstdorf und Marina Wallner aus Inzell dem Deutschen Skiverband (DSV) einen Achtungserfolg beschert. Zum ersten Mal seit mehr als vier Jahren belegten gleich zwei deutsche Damen bei einem Weltcup-Slalom Plätze unter den ersten Sieben.

Die 22 Jahre alte Wallner, die nach bald zweieinhalbjähriger Verletzungspause erst im Verlauf des Winters langsam wieder an den Weltcup herangeführt worden war, war im Finallauf des Rennens in Squaw Valley sogar die Schnellste - schneller als Mikaela Shiffrin aus den USA, die vor heimischem Publikum zu ihrem elften Sieg in dieser Saison fuhr und vorzeitig den Slalom-Weltcup gewann.

Geiger war als Sechste so gut wie zuletzt im Dezember 2013, die ehemals als Juniorin sehr erfolgreiche Wallner als Siebte so gut wie nie. Geiger verbesserte sich im Finale von Rang 14, Wallner von Rang 21, Gemeinsam erreichten sie die besten Platzierungen seit einem Slalom seit jenem in Semmering im Dezember 2012, als Maria Höfl-Riesch Vierte wurde und Geiger Sechste.

Der DSV wird beim Weltcup-Finale ab kommenden Mittwoch in Aspen im US-Bundesstaat Colorado mit immerhin vier Starterinnen vertreten sein. Viktoria Rebensburg (Kreuth) ist für alle vier abschließenden Rennen qualifiziert, im Slalom darf neben Geiger und Lena Dürr (Germering) auch Wallner, bei der Junioren-WM 2014 dreimal Dritte, an den Start gehen.

Mikaela Shiffrin, die vor dem Slalom am Samstag bereits den Riesenslalom im Olympiaort von 1960 gewonnen hatte, wird in Aspen neben der kleinen Kristallkugel für den Slalom erstmals die große Kristallkugel für den Gesamtweltcup in Empfang nehmen - daran besteht angesichts von 378 Punkten Vorsprung vor Ilka Stuhec (Slowenien) kein Zweifel.