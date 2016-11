Starke Offensive trifft auf sichere Abwehr

Der Chemnitzer FC trifft morgen in der 3. Liga auf Holstein Kiel. Dabei wollen die Himmelblauen ihre gute Serie ausbauen.

Von Knut Berger

erschienen am 18.11.2016



Chemnitz. Tim Danneberg mag es still und leise - wenigstens die letzten Minuten bevor die Mannschaft des Chemnitzer FC vor Punktspielen zum Warmmachen auf den Platz läuft. Dann geht der gebürtige Mindener in sich und blendet für ein paar kurze Momente alles um sich völlig aus. "So kann ich mich am besten fokussieren und für die bevorstehende Aufgabe starkreden. Doch da hat jeder seine spezielle Art der Vorbereitung", so der 30-Jährige.

Den Fans des CFC dürfte es morgen egal sein, ob sich die Kicker unter die linke Sohle einen Glückscent klemmen oder grundsätzlich den linken Schuh zuerst anziehen. Entscheidend ist vielmehr, dass die Himmelblauen von der ersten Minute an hellwach sind, um im heimischen Stadion gegen Holstein Kiel (Anstoß 14 Uhr) keine böse Überraschung zu erleben. Immerhin ist der CFC seit vier Spielen in Folge ohne Niederlage. Und diese Serie soll gegen die Norddeutschen weiter Bestand haben. "Wir sind jetzt Tabellendritter und wollen uns dort oben auch festbeißen. Das ist schließlich unser Anspruch", kündigt Danneberg dem Gegner einen heißen Tanz an. Doch auch aus einem weiteren Grund ist es für die Elf von Cheftrainer Sven Köhler nur von Vorteil, weiter zu punkten. Denn den Tabellendritten Chemnitz und den Zwölften Erfurt trennen gerade einmal drei Zähler. "So eng ist es nach 14 Spieltagen in der 3. Liga wohl noch nie zugegangen", hat Danneberg, der vor seinem Wechsel zum Chemnitzer FC im Sommer 2014 eine Saison das Kieler Trikot trug, recherchiert. Doch aus diesen Zeiten sei kaum noch ein Aktiver bei den Ostseestädtern dabei. "Das Fußballleben ist auch in Kiel schnelllebig. Bis auf drei Spieler und den Physiotherapeuten sind aus meiner Zeit keine Leute mehr dabei", sagt Danneberg, der morgen gern seinen Beitrag leisten will, dass sein Team die gute Ausgangsposition im Klassement nicht leichtfertig verspielt. Doch zu Saisonbeginn fand sich der defensive Mittelfeldspieler, der in seiner Laufbahn auch schon in Bielefeld, Braunschweig und Sandhausen kickte, nach einer Gelb-Roten Karte plötzlich in der zweiten Reihe wieder. "Der Trainer hatte mir gesagt, dass ich mich nun erst einmal wieder hinanstellen muss. Das war für mich nicht einfach, denn dafür bin ich viel zu ehrgeizig. Doch jetzt habe ich meinen Platz wieder gefunden und möchte ihn auch nicht freiwillig räumen", kündigt der 1,85 Meter große Akteur an. Zudem macht er auch keinen Hehl daraus, noch einmal 2. Bundesliga spielen zu wollen. "Aber soweit will ich jetzt gar nicht schauen. Vielmehr müssen wir von Woche zu Woche denken", bleibt Danneberg im Bilde.

Und morgen wartet mit Kiel ein Team, das als sehr abwehrstark gilt und in den bisherigen 14 Partien lediglich 9 Tore kassierte. "Da wir uns mit unserer Offensive aber auch nicht verstecken müssen, erwarte ich ein interessantes Spiel", sagte Köhler gestern. Marc Endres und Jan Koch sind verletzt. Dafür rückt Jamil Dem, der zuletzt wegen muskulärer Probleme vier Wochen gefehlt hatte, wieder in den Kader. "Wir wollen mit einer guten Leistung unsere Serie von vier ungeschlagenen Spielen ausbauen", sagt Köhler.

voraussichtliche Aufstellung CFC: Kunz - Stenzel, Mbende, Conrad, Bittroff - Danneberg, Jopek - Mast, Fink, Grote - Frahn