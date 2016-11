Starker Schröder entzaubert mit Atlanta den Meister

erschienen am 09.11.2016



Dennis Schröder hat seine Atlanta Hawks in der Basketball-Profiliga NBA mit einer ganz starken Vorstellung zum Sieg bei Meister Cleveland Cavaliers geführt. Der Braunschweiger hatte beim 110:106 mit dem Karrierebestwert von 28 Punkten großen Anteil am unerwarteten Erfolg. Für den Titelverteidiger um Superstar LeBron James war es die erste Niederlage der Saison.

Atlanta hatte zuvor elfmal in Folge gegen die Cavs verloren, unter anderem waren die Hawks in den Play-offs der vergangenen beiden Spielzeiten jeweils mit 0:4 am Team aus Ohio gescheitert. Neben dem 23-jährigen Schröder durchbrachen auch Kent Bazemore (25) und Paul Millsap (21) die 20-Punkte-Marke.

"Wir wollten uns nicht länger von Cleveland herumschubsen lassen. Wir wollten diese Jungs schlagen", sagte Hawks-Neuzugang Dwight Howard. "Es war ein verrücktes Spiel", meinte LeBron James, der auf 23 Punkte kam. "Man muss ihnen viel Respekt zollen. Sie haben ein großes Spiel gemacht. Am Ende der Saison wird mit ihnen zu rechnen sein."

Derweil gewannen die Dallas Mavericks ohne den verletzten Dirk Nowitzki 109:97 bei den Los Angeles Lakers, für den Meister von 2011 war es der zweite Erfolg im siebten Spiel. Nowitzki (38) pausiert wegen Schmerzen an der Achillessehne.