Stefano Cincotta bleibt beim Chemnitzer FC

erschienen am 28.12.2016



Chemnitz. Der Mittelfeldspieler Stefano Cincotta wird bis mindestens Juni 2017 beim Chemnitzer FC bleiben. Das teilte der Verein am Mittwoch auf seiner Webseite mit. Die sportliche Leitung habe sich mit dem Spieler in den vergangenen Tagen ausführlich über die sportlichen Perspektiven ausgetauscht und die Entscheidung getroffen.

Der 25-Jährige war im Juli 2014 von Wacker Burghausen zu den Himmelblauen gewechselt und lange Zeit Stammspieler. Seit dem Sommer lief es jedoch nicht mehr so gut. Da er in den vergangenen Spielen nicht regelmäßig zum Einsatz kam, hatte Cincotta eigentlich einen Vereinswechsel in der Winterpause angestrebt. Nun freue er sich aber über die Entscheidung und sehe den kommenden Monaten sehr positiv entgegen, heißt es weiter auf der CFC-Webseite. (fp)