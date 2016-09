Steuerhinterziehung: GefÃ¤ngnisstrafe fÃ¼r Ex-FuÃŸballprofi Dumas

Steuerhinterziehung: Gefängnisstrafe für Ex-Fußballprofi Dumas

Der französische Ex-Fußballprofi und -Trainer Franck Dumas bezahlt seinen offenbar fragwürdigen Lebensstil mit drei Jahren Gefängnis. Der 48-Jährige wurde in Abwesenheit von einem Gericht in Caen der Steuerhinterziehung für schuldig befunden.

Dumas hatte von 2005 bis 2012 bei SM Caen als Trainer gearbeitet. Zuvor hatte er als Profi für Caen, AS Monaco, Olympique Marseille und Newcastle United gespielt.

Dumas soll in drei Jahren insgesamt 557.496 Euro am Fiskus vorbeigeschleust haben. "Im Sport scheint das Geld manchmal einfach zu verschwinden", sagte Richter Christophe Subts über den inzwischen in Äquatorialguinea lebenden Angeklagten: "Er hat viel Geld verdient, aber er hat wohl in Casinos gespielt. Er hatte keine Probleme, das Geld zu verpulvern."