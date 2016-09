Streit beigelegt: Meisterschaft in Griechenland startet verspÃ¤tet

Streit beigelegt: Meisterschaft in Griechenland startet verspätet

erschienen am 06.09.2016



Die griechische Fußball-Meisterschaft startet am kommenden Wochenende verspätet in die neue Spielzeit. Der Streit zwischen dem nationalen Verband EPO und der Super League über Schiedsrichter-Ansetzungen wurde beigelegt.

Hintergrund der Einigung dürften die Drohungen des Weltverbandes FIFA und der Europäischen Fußball-Union UEFA gewesen sein, den Europameister von 2004 zu suspendieren, nachdem die Regierung den Spielbetrieb aufgrund der öffentlichen Sicherheit zunächst ausgesetzt hatte. Die Einflussnahme von staatlicher Seite in die Autonomie der Verbände ist laut FIFA strikt untersagt.

"Die Meisterschaft wird beginnen. Die Fans waren angsterfüllt, dass nicht gespielt werden könnte", sagte EPO-Präsident Giorgos Gkirtzikos in seiner Stellungnahme. Zuvor war der ehemalige FIFA-Referee Kyros Vassaras bis zu den Verbandswahlen am 1. Oktober zum Chef des griechischen Schiedsrichter-Komitees ernannt worden.

"Wir haben eine Lösung der Probleme durch die Berufung von Herrn Vassaras gefunden. Er ist auch Mitglied in der UEFA und einer von uns", betonte Gkirtzikos.