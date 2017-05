Streit in CFC-Gremien kann finanzielle Folgen haben

Sponsor des Fußball-Drittligisten stellt seinen Rückzug aus dem Vorstand anders als der Aufsichtsrat dar

erschienen am 12.05.2017



Chemnitz. Der Chemnitzer FC benötigt zur Nachlizensierung für die kommende Saison in der 3. Fußball-Liga jeden Cent, doch durch Querelen zwischen Vorstand und Aufsichtsrat droht der Ausstieg einer der Hauptsponsoren des Clubs. Der ansässige Energieversorger "Eins Energie Sachsen" sah sich am Donnerstag veranlasst, mit einer "Klarstellung" auf eine Pressemitteilung des Aufsichtsrates vom Vortag zu reagieren. In dieser hatte das Kontrollgremium mit dem Vorsitzenden Uwe Bauch an der Spitze über den Rückzug von Herbert Marquard, kaufmännischer Geschäftsführer von "Eins Energie", aus dem CFC-Vorstand und dessen Nachfolger Steffen Ziffert informiert. "Eins Energie"-Chef Roland Warner stellte den Rückzug seines Arbeitskollegen beim CFC am Donenrstag so dar: "Der Vorstand des CFC stellte dem Aufsichtsrat die Vertrauensfrage, worauf dem Geschäftsführer der eins (also Marquard/Anm. d. Red.) in seiner Funktion als Vorstand des CFC das Vertrauen entzogen wurde." Auf Nachfrage von "Freie Presse" widersprach Uwe Bauch dieser Darstellung: "Herr Marquard hat sein Vorstandsmandat selbst angeboten und geäußert, dass er sich durch Vorstandsmitglied Stefan Bohne gut vertreten fühle und ihm vertraue", sagte Bauch, Firmenchef des Arena-Namensponsors "community4you": "Laut Satzung darf der Aufsichtsrat kein Vorstandsmitglied abberufen, das können nur die Mitglieder der Hauptversammlung tun oder der Vorstand geht selber."

Ob die Querelen finanzielle Einbußen für den CFC zur Folge haben werden, ist offen. "Eins Energie" unterstützte den Club bisher tatkräftig, gab dem Verein im Winter einen zusätzlichen 1,5-Millionen-Kredit. In den nächsten Wochen will CFC-Vermarkter "Infront" Gespräche mit "Eins Energie" über das künftige Sponsoring führen. Fest steht laut Klarstellung des Stromversorgers: "Zukünftig wird kein Geschäftsführer der eins in einem Gremium des CFC mitwirken." (tp)