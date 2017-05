Strobel bleibt Geschäftsführer bei Balingen-Weilstetten

erschienen am 23.05.2017



Wolfgang Strobel bleibt Geschäftsführer des abstiegsgefährdeten Handball-Bundesligisten HBW Balingen-Weilstetten. Der Klub aus Württemberg teilte am Dienstag mit, dass der zum Saisonende auslaufende Vertrag um drei Jahre verlängert wurde. Die Mannschaft belegt vor den letzten vier Bundesliga-Spieltagen den vorletzten Platz, hat aber noch alle Chancen auf den Klassenerhalt.

Strobel zieht seit zwei Jahren die Fäden beim HBW. "Ich freue mich natürlich über das Vertrauen, dass ich zusammen mit dem HBW den Weg der letzten Jahre weitergehen darf", sagte der 33-Jährige, der von 2001 bis 2015 noch selbst für den Verein gespielt hatte.

"Wolfgang war und ist für uns der richtige Mann am richtigen Platz, und wir, die Gesellschafter, glauben fest daran, dass wir mit ihm als Geschäftsführer auch in Zukunft Spitzensport in der Region Zollernalb bieten können", erklärte HBW-Präsident Arne Stumpp.