Strosack verlängert um zwei Jahre bei DHfK Leipzig

erschienen am 20.12.2016



Leipzig (dpa) - Handball-Bundesligist SC DHfK Leipzig kann zwei weitere Jahre auf die Dienste von Peter Strosack bauen. Wie der Club am Dienstag mitteilte, verlängerte der 22 Jahre alte Rechtsaußen bis 2019. Der 1,82 Meter große Flügelspieler war im Januar 2016 als Ersatz für den verletzten Lucas Krzikalla vom TSV Bayer Dormagen nach Leipzig gewechselt und konnte sich bei den Grün-Weißen sofort in Szene setzen.