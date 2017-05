Struff erreicht zweite Runde von Rom, Mischa Zverev ausgeschieden

erschienen am 15.05.2017



Tennisprofi Jan-Lennard Struff (Warstein) hat die zweite Runde des ATP-Masters in Rom erreicht. Der 27-Jährige setzte sich zum Auftakt mit 6:7 (8:10), 6:1, 6:4 gegen Bernard Tomic (Australien) durch und trifft nun auf den US-Amerikaner Sam Querrey. Dagegen schied Mischa Zverev (Hamburg) nach einem umkämpften 6:7 (7:9), 4:6 gegen den an Position zwölf gesetzten Tschechen Tomas Berdych aus.

Beim mit 4,5 Millionen Euro dotierten Sandplatzturnier sind auch Tommy Haas (Los Angeles), Florian Mayer (Bayreuth) und Alexander Zverev (Hamburg/Nr. 16) gemeldet. Rafael Nadal (Spanien/Nr. 4), der zuletzt drei Turniersiege in Folge gefeiert hatte, Andy Murray (Großbritannien/Nr. 1), Novak Djokovic (Serbien/Nr. 2) und Stan Wawrinka (Schweiz/Nr. 3) sind ebenfalls dabei.