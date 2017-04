Stürmerin Islacker fehlt DFB-Frauen gegen Kanada

erschienen am 04.04.2017



Torjägerin Mandy Islacker wird der deutschen Frauenfußball-Nationalmannschaft im Länderspiel am Sonntag (15.00 Uhr/ZDF) in Erfurt gegen Kanada fehlen. Die 28-Jährige vom 1. FFC Frankfurt muss wegen einer Verletzung am Sprunggelenk passen.

Bundestrainerin Steffi Jones verzichtete auf eine Nachnominierung. Die formstarke Islacker führt derzeit die Torschützinnenliste der Bundesliga mit 17 Treffern in 16 Spielen souverän an.

Die DFB-Auswahl absolviert derzeit in Frankfurt/Main ihre Marketingtage. Nach einer Leistungsdiagnostik am Mittwoch wird der Olympiasieger im Anschluss an eine Trainingseinheit am Donnerstagnachmittag nach Erfurt reisen.