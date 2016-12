Stuhec siegt erneut, Rebensburg diesmal weit zurück

erschienen am 03.12.2016



Viktoria Rebensburg hat bei der zweiten Weltcup-Abfahrt im kanadischen Lake Louise einen Dämpfer hinnehmen müssen. Einen Tag nach ihrem hervorragenden fünften Rang bei der Saisonpremiere in der alpinen Königsdisziplin fuhr die 27-Jährige vom Tegernsee nur auf Rang 15 im Zwischenklassement. Der Sieg ging erneut an Ilka Stuhec aus Slowenien, die 0,11 Sekunden vor Gesamtweltcupsiegerin Lara Gut aus der Schweiz lag. Dritte wurde Edith Miklos aus Ungarn. Am Sonntag findet in Lake Louise noch ein Super-G statt.