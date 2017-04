Stuttgart: Muguruza scheitert früh - Halep im Viertelfinale

erschienen am 26.04.2017



French-Open-Siegerin Garbine Muguruza ist beim WTA-Turnier in Stuttgart überraschend bereits in ihrem Auftaktmatch gescheitert. Die an Position fünf gesetzte Spanierin unterlag Qualifikantin Anett Kontaveit (Estland) in 2:14 Stunden mit 6:2, 6:7 (1:7), 1:6.

Keine Blöße gab sich indes die frühere Paris-Finalistin Simona Halep (Rumänien/Nr. 4) beim 6:2, 6:3 gegen Barbora Strycova (Tschechien). Im Viertelfinale trifft Halep am Freitag entweder auf die Britin Johanna Konta (Nr. 8) oder die Lettin Anastasija Sevastova.

Haleps bestes Abschneiden in Stuttgart war das Erreichen der Vorschlussrunde vor zwei Jahren. Damals hatte sie das Duell mit Caroline Wozniacki (Dänemark) verloren, die dann im Finale gegen Angelique Kerber den Kürzeren zog. Die Kielerin hatte den Titel beim Heimspiel auch im vorherigen Jahr gewonnen.

Die zweimalige Major-Gewinnerin Kerber, in der Schwabenmetropole topgesetzt, bestreitet ihr Auftaktmatch am Donnerstag gegen Kristina Mladenovic aus Frankreich.