Stuttgart: Qualifikantin Korpatsch ausgeschieden

erschienen am 26.04.2017



Qualifikantin Tamara Korpatsch ist als erste deutsche Spielerin beim Sandplatzturnier in Stuttgart ausgeschieden. Die Weltranglisten-140. aus Hamburg unterlag in der ersten Runde der Spanierin Carla Suarez Navarro (WTA-Nr. 25) in 1:37 Stunden mit 2:6, 4:6. "Ich war schon sehr aufgeregt, aber habe mich tierisch auf das Match gefreut. Es war toll und hat Spaß gemacht", sagte Korpatsch, die von ihrem Vater Thomas gecoacht wird.

Korpatsch schlug sich wacker. Nach einer 2:0-Führung im zweiten Satz musste sie allerdings vier Spiele in Folge abgeben. Es war erst das zweite Mal, dass die 21-Jährige überhaupt im Hauptfeld eines WTA-Turniers stand. In Budapest war Korpatsch im Februar 2017 - ebenfalls als Qualifikantin - im Achtelfinale gescheitert.

Am Donnerstag bestreiten die topgesetzte Titelverteidigerin Angelique Kerber (Kiel) und die letztjährige Finalistin Laura Siegemund (Metzingen) beim mit umgerechnet mit 715.000 Euro dotierten Hallenevent ihre Achtelfinal-Partien.

Während die zweimalige Grand-Slam-Siegerin Kerber zum Auftakt ein Freilos hatte, setzte sich ihre Fed-Cup-Kollegin Siegemund am Dienstagabend mit 6:2, 7:6 (7:4) gegen Zhang Shuai aus China durch.

Die Weltranglistenzweite Kerber trifft entweder auf Australian-Open-Halbfinalistin Mirjana Lucic-Baroni (Kroatien) oder Kristina Maldenovic aus Frankreich. Siegemund bekommt es mit Swetlana Kusnezowa zu tun. Die an Position acht gesetzte Russin hatte 2009 den Titel in Stuttgart geholt.