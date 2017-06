Süditalienischer Klub Benevento steigt erstmals in die Serie A auf

erschienen am 09.06.2017



Der süditalienische Fußball-Klub Benevento Calcio hat ein Jahr nach dem erstmaligen Aufstieg in die Serie B den Durchmarsch in die Serie A gefeiert. Im Finale der Aufstieg-Play-offs setzte sich der Verein aus der 60.000-Einwohner-Stadt nahe Neapel gegen den Rivalen FC Carpi durch. Nach einem 0:0 im Hinspiel gewann Benevento das Rückspiel am Donnerstagabend mit 1:0 (1:0).

Neben Benevento steigen SPAL Ferrara und Hellas Verona in Italiens Oberhaus auf.