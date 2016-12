Super-Bowl-Champion Denver in NFL-Play-offs nur Zuschauer

erschienen am 26.12.2016



Super-Bowl-Gewinner Denver Broncos kann seinen Titel in den Play-offs der US-Football-Profiliga NFL nicht verteidigen. Der amtierende Champion hat nach der 10:31-Niederlage bei den Kansas City Chiefs in der American Football Conference keine Chance mehr auf einen Platz in der Finalrunde. Die Broncos scheiterten damit als achter Meister in den vergangenen 20 Jahren in der Saison nach dem Super-Bowl-Triumph schon in der Vorrunde.

Die Chiefs hingegen hatten am ersten Weihnachtstag doppelten Grund zur Freude: Ihre Play-off-Teilnahme hatte schon vor dem Erfolg gegen Denver aufgrund der 17:31-Niederlage der Baltimore Ravens bei den Pittsburgh Steelers festgestanden.