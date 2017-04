Super-Bowl-Trophäe übersteht Wildunfall unbeschadet

erschienen am 02.04.2017



Die Vince Lombardi Trophy, Preis für den Champion in der Football-Profiliga NFL, hat einen Wildunfall unbeschädigt überstanden. Ein Mitarbeiter des aktuellen Super-Bowl-Gewinners New England Patriots war im Auto mit dem wertvollen Stück auf dem Weg zu einer Präsentation für Fans, als er bei Fairfield/Maine mit einem Tier kollidierte. Keine Person kam zu Schaden.

Die zu Hilfe gerufene Polizei brachte den Patriots-Mitarbeiter zur Ausstellung und berichtete bei Facebook von dem Vorfall. "Als sie mir gesagt haben, dass ich die Lombardi Trophy im Auto habe, bin ich durchgedreht. Was für eine Geschichte", wurde der Beamte Tyler Maloon zitiert.