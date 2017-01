Super-GAU für Handball-Fans: Live-Übertragung bricht für 18 Minuten zusammen

erschienen am 13.01.2017



Super-GAU für die deutschen Handball-Fans: Nach knapp fünf Minuten des WM-Auftaktspiels von Europameister Deutschland gegen Ungarn brach die Live-Übertragung aus Rouen auf handball.dkb.de beim Stand von 1:1 zusammen, die Bildschirme blieben bis zur 23. Minute und zum 11:7 schwarz. Grund für den Ausfall sollen technische Probleme durch das enorme Zuschauerinteresse gewesen sein.

"Ohne die DKB hätten die Zuschauer die ganze WM über einen schwarzen Bildschirm gesehen. Die Verantwortlichen müssen nun klären, woran es lag", sagte DHB-Präsident Andreas Michelmann dem SID.

Der Titelsponsor der Handball-Bundesliga hatte sich die Rechte an Livebildern von der WM in Frankreich gesichert, nachdem sich der Rechteinhaber BeIn weder mit öffentlich-rechtlichen noch mit privaten Fernsehsendern in Deutschland einigen konnte. Auch Pay-TV-Sender Sky sowie weitere Streamingdienste hatten die Rechte nicht bekommen.

"Mit dieser Aktion rettet die DKB den deutschen Handball", hatte DHB-Vizepräsident Bob Hanning erklärt. Der Livestream der WM-Spiele wird mit YouTube als technischem Partner umgesetzt.

Die ersten Bilder aus der Kindarena gab es 15 Minuten vor Spielbeginn zu sehen, das Kommentatoren-Duo Markus Götz und Uwe Semrau war rund fünf Minuten vor dem Anwurf zu hören. Die ersten Minuten der Übertragung funktionierten noch reibungslos, das erste deutsche WM-Tor durch Kai Häfner war noch sehen - dann ging rund 18 Minuten nichts mehr.

In den sozialen Medien brach kurze Zeit später ein Shitstorm los. Die Fans machten ihrem Ärger Luft.