"Super-Hattrick": PSG-Star Cavani trifft viermal vor der Pause

erschienen am 16.09.2016



Seltenes Kunststück durch Edinson Cavani: Beim 6:0 (4:0)-Erfolg von Paris St. Germain am Freitagabend bei SM Caen erzielte der Stürmerstar aus Uruguay einen Viererpack vor der Pause und damit quasi einen "Super-Hattrick". Der 29-Jährige war in der 12., 23., 38. und 45. Minute erfolgreich und wurde nach der ersten Halbzeit leicht angeschlagen ausgewechselt.

Somit verpasste Cavani die Chance, den Torrekord der League 1 anzugreifen. Die Bestmarke halten mit sieben Treffern in einem Spiel André Abegglen (Sochaux) und Rouens Jean Nicolas, die 1935 bzw. 1938 jeweils siebenmal gegen Valenciennes getroffen hatten.

Meister PSG übernahm durch den Kantersieg zumindest bis Samstag die Tabellenspitze.