Superbike: Bradl erstmals in den Top 10

erschienen am 11.03.2017



Der frühere Motorrad-Weltmeister Stefan Bradl (Zahling) hat in der Superbike-WM im dritten Anlauf seine erste Top-10-Platzierung geholt. In Buriram/Thailand wurde der 27-Jährige mit seiner Honda Zehnter. Am Sonntag (10.00 Uhr MEZ) findet an gleicher Stelle ein weiterer Lauf statt.

"Das heutige Rennen verlief gar nicht so schlecht. Insgesamt haben wir hinsichtlich der Konstanz etwas zugelegt, was sicher großartig ist, aber wir müssen unsere Pace deutlich verbessern", sagte Bradl nach seinem ersten kleinen Erfolg.

Bradl, Moto2-Champion von 2011, ist neu in der Weltmeisterschaft für seriennahe Maschinen. Auf der ersten Station auf Phillip Island/Australien hatte sich der langjährige MotoGP-Pilot vor zwei Wochen zweimal mit Rang 15 zufriedengeben müssen.

Markus Reiterberger (Obing/BMW) wurde in Buriram beim Sieg von Weltmeister Jonathan Rea (Großbritannien/Kawasaki) Zwölfter.