Superbike-WM: Reiterberger 17. im ersten Lauf von Magny-Cours

erschienen am 01.10.2016



Motorrad-Pilot Markus Reiterberger (Obing) kommt in der Superbike-WM nach seiner langen Verletzungspause nur langsam in Tritt. Der BMW-Fahrer, der nach einem Horrorsturz zuletzt drei Monate pausiert hatte, belegte im ersten Rennen des 11. Saisonlaufs in Magny-Cours/Frankreich Rang 17. Bei seinem Comeback vor zwei Wochen im Heimrennen am Lausitzring hatte Reiterberger keinen der beiden Läufe beendet.

Der Sieg ging in Magny-Cours an Ducati-Fahrer Chaz Davies (Gro√übritannien), vor dem Niederl√§nder Michael van der Mark (Honda) und dem fr√ľheren Superbike-Weltmeister Tom Sykes (Gro√übritannien/Kawasaki). Titelverteidiger Jonathan Rea (Gro√übritannien/Kawasaki) belegte Rang vier und hat in der Gesamtwertung nun noch 44 Punkte Vorsprung vor Sykes.