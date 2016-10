Superbike-WM: Reiterberger verpasst Top 10 bei Saisonfinale

erschienen am 30.10.2016



BMW-Pilot Markus Reiterberger hat zum Abschluss der Superbike-WM ein Top-10-Resultat deutlich verpasst. Der Obinger landete im zweiten Rennen der 13. und letzten Station in Katar auf dem 15. Platz und schloss die Saison mit 82 Punkten auf Rang 16 der Gesamtwertung ab. Wie schon am Samstag triumphierte der Brite Chaz Davies (Ducati), der seinen elften Saisonsieg feierte.

Weltmeister Jonathan Rea (Großbritannien) hatte seine erfolgreiche Titelverteidigung bereits am Vortag perfekt gemacht. Der Kawasaki-Pilot landete am Sonntag auf dem dritten Rang.