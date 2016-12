Suárez verlängert beim FC Barcelona

erschienen am 15.12.2016



Uruguays Stürmerstar Luis Suárez verlängert seinen Vertrag beim spanischen Fußballmeister FC Barcelona vorzeitig bis zum 30. Juni 2021. Dies verkündete der Klub am Donnerstag auf seiner Homepage. Am Freitag soll der 29-Jährige den neuen Kontrakt, der eine Ausstiegsklausel über 200 Millionen Euro beinhalten wird, unterzeichnen. Das bisherige Arbeitspapier von Suárez lief bis 2019, der Stürmer wechselte 2014 vom FC Liverpool zu den Katalanen.