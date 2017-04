Synchronschwimm-Idol Ischtschenko beendet Karriere

erschienen am 05.04.2017



Die fünfmalige Olympiasiegerin im Synchronschwimmen, Natalja Ischtschenko (Russland), hat ihre Karriere beendet. Dies bestätigte die 30-Jährige der nationalen Nachrichtenagentur R-Sport. Neben ihren Goldmedaillen bei den Sommerspielen 2008 in Peking, 2012 in London und 2016 in Rio de Janeiro gewann sie 19-mal WM-Gold und zwölf EM-Titel. Ischtschenko ist damit weltweit die bislang erfolgreichste Synchronschwimmerin.