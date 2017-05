Syndesmoseriss: WM-Aus für NHL-Stürmer Rieder

erschienen am 09.05.2017



Für den deutsche NHL-Stürmer Tobias Rieder ist die Eishockey-WM in Köln vorzeitig beendet. Der Angreifer der Arizona Coyotes erlitt beim 3:6 im dritten Vorrundenspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Rekordweltmeister Russland einen Riss der vorderen Syndesmose im rechten Fuß. Das gab Mannschaftsarzt Dr. Andreas Gröger am Dienstagmorgen nach weiteren Untersuchungen in der Media Park Klinik in Köln bekannt.

"Das ist sehr, sehr bitter für uns, weil er einer unserer NHL-Spieler und ein absoluter Leader ist", sagte Bundestrainer Marco Sturm im ZDF-Morgenmagazin. Teamarzt Gröger erklärte: "Das vordere Syndesmoseband ist gerissen, steht aber gut, sodass es ohne Operation gut verheilen wird."

Rieder hatte sich die Verletzung im ersten Drittel bei einem Zusammenprall mit dem Münchner Brooks Macek zugezogen. Bereits bei der WM im vergangenen Jahr in Russland hatte er einen Teileinriss des Innenbandes im linken Knie erlitten und war nach nur vier Spielen für den Rest des Turniers ausgefallen.