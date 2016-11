THC und Leipzig in der Champions League ohne Chance

erschienen am 06.11.2016



Die Handballerinnen des Thüringer HC haben in der Champions League die erwartete Niederlage kassiert. Bei Montenegros Serienmeister Buducnost Podgorica unterlag der chancenlose deutsche Titelträger mit 19:28 (8:17) und belegt mit einem Sieg aus vier Spielen in der Gruppe A weiterhin Rang drei, der zum Einzug in die Hauptrunde ausreichen würde.

Die Thüringerinnen gerieten beim zweimaligen Champions-League-Sieger vor 3200 Zuschauern schnell auf die Verliererstraße (2:5/8. Minute). Auch danach waren die Gastgeberinnen in allen Belangen das deutlich bessere Team. Die Thüringerinnen, die in Meike Schmelzer mit vier Treffern ihre beste Werferin hatten, hatten schon das Hinspiel mit 26:32 verloren.

Das Vorrunden-Aus in der Königsklasse droht derweil dem HC Leipzig. Der Pokalsieger verlor gegen die ungarische Spitzenmannschaft FTC Budapest deutlich mit 17:30 (8:14) und ist ohne Punkt Schlusslicht der Gruppe B.