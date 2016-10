"Tag des Handballs" als Novum: DHB-Teams testen gegen Schweden

erschienen am 07.10.2016



Der Deutsche Handballbund (DHB) geht neue Wege: Die Nationalmannschaften der Männer und Frauen treffen in einem gemeinsamen Länderkampf im Frühjahr 2017 jeweils auf Schweden. Nach den Hinspielen am 17. März in Göteborg treten die Teams am 19. März im Rahmen des offiziellen "Tag des Handballs" in Hamburg erneut gegeneinander an. Dies teilte DHB-Präsident Andreas Michelmann auf einer Pressekonferenz am Freitag mit.

Zum Programm der Ganztagesveranstaltung in der Barclaycard-Arena zählt zudem ein Jugend-Länderspiel zwischen Deutschland und Israel. Der "Tag des Handballs" folgt auf den Supercup, der wegen geringen Zuschauerinteresses im Herbst 2015 eingestellt wurde.