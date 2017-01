Tande gewinnt Abbruch-Springen in Innsbruck - Eisenbichler auf Rang 31

erschienen am 04.01.2017



Daniel Andre Tande hat das nach einem Durchgang abgebrochene Bergisel-Springen der 65. Vierschanzentournee gewonnen. Der Norweger siegte am Bergisel vor seinem Landsmann Robert Johansson und dem Russen Jewgeni Klimow und übernahm auch in der Gesamtwertung die Führung. Markus Eisenbichler rutschte als 31. auf Rang sechs ab.

Starker Wind hatte immer wieder zu Verzögerungen geführt, der erste Durchgang war erst nach 98 Minuten beendet.