Tande macht Mama Trude glücklich

Beim windigen Glücksspiel am Bergisel eroberte Daniel-André Tande die Führung bei der Vierschanzentournee. Für Deutschlandund Österreich lief es schlecht.

Von Thomas Prenzel

erschienen am 04.01.2017



Innsbruck. Sein Grinsen hatte Stefan Kraft am Ende des Tages für die TV-Kameras noch parat: "Das war im wahrsten Sinne bisserl a Scheißtag", erzählte der 23-jährige Pongauer, nachdem er als Tages-18. am Bergisel viele Punkte einbüßte und auf Tourneerang drei zurückgefallen war. Und dieser gebrauchte Tag begann für Österreichs Hoffnung genauer gesagt schon am Vorabend. Nach dem Abendessen zog es Kraft, dessen Zimmergefährten Michael Hayböck sowie Teamkollegen Andreas Kofler mit Brechdurchfall abwechselnd aufs stille Örtchen. Nach einer unruhigen Nacht wurde es am Mittwoch noch ungemütlicher. Wechselnder Auf- und Rückenwind machten das dritte Tourneespringen zu einem Glücksspiel, bei dem es letztlich nach nur einem gewerteten Sprung dennoch einen verdienten Sieger gab: Daniel-André Tande.

Norwegens größte Hoffnung segelte auf 128,5 Meter und zum Tagessieg. Der 22-jährige Wikinger geht mit der Winzigkeit von 1,7 Punkten Vorsprung (umgerechnet ein Meter) vor Kamil Stoch ins Finale von Bischofshofen. Der Pole vollbrachte die vermutlich größte Leistung, wenn man überhaupt von einem sportlichen Wert beim Windroulette am Bergisel reden konnte. Der Olympiasieger aus Zakopane sprang mit deutlich schlechteren Bedingungen als Tande auf Tagesrang vier, und das nach einem Sturz in der Probe. Bei der Telemarklandung hatte sich der Bindungsstab aus seinem Schuh gelöst und eine Bauchlandung zur Folge. "Ich muss meine Schulter noch röntgen lassen und sehen, ob was kaputt ist. Wenn es geht, werde ich mein Bestes geben und wieder angreifen", gab sich der 29-jährige Stoch im Kampf um seinen ersten Tourneetriumph nicht geschlagen.

Aufgeben kommt auch für Stefan Kraft nicht infrage. Während Kumpel Hayböck wegen seines Dünnpfiffs komplett passen musste, saß "Kraftl" bei fast schon einbrechender Dunkelheit ganz geduldig auf dem Balken und vernahm die ohrenbetäubende Anfeuerung aus dem mit 22.000 Fans nicht restlos gefüllten Hexenkessel am Bergisel. Jury-Mitglied Borek Sedlak, der im Turm neben dem Hang am Windmonitor sitzt und die Ampel bedient, musste ziemlich schwitzen, um allen Springern bei relativ gleichen Bedingungen grünes Licht zu geben. Doch nicht nur der Tscheche hatte Schwerstarbeit zu verrichten. Alle Athleten, besonders für die bedachten Familienväter im reiferen Springeralter, stellen solche schwierigen Windverhältnisse eine riesige Herausforderung dar, Ängste zu überwinden und mutig in die Vorlage zu springen. Während der 35-jährige Simon Ammann (46.) an seine Grenzen stieß, verdiente sich der 44 Jahre alte Noriaki Kasai bei seinem 100. Tourneespringen als Zehnter einmal mehr den Respekt aller.

Österreichs Trainer Heinz Kuttin wartete noch lange ab, ehe er Stefan Kraft in die Spur schickte. Nach dem 116,0-m-Flug seines Schützlings kritisierte der Trainer Sedlak: "Klar war es irrsinnig schwierig. Aber wenn so viel auf dem Spiel steht, muss man auch mal länger warten und nicht bei Rückenwind die Ampel auf Grün stellen", sagte der Coach. Kraft selbst nahm den Dämpfer sportlich: "Es lag nicht an meinem körperlichen Zustand. Die Tournee ist noch nicht verloren", kündigte der Austria-Adler eine finale Attacke an.

Mit der Abteilung Attacke ist es für die deutschen Skispringer bei dieser Tournee vorbei. Paradeflieger Severin Freund reiste bereits am Vorabend ab. Und die einzig verbliebene Hoffnung Markus Eisenbichler wurde mit einem 112,0-Meter-Hüpfer vom Winde verweht, fiel als Tages-29. auf Gesamtrang sechs zurück. "Ich war echt sauer, dass ich nicht die Chance hatte, im zweiten Sprung mein Können zu zeigen", schimpfte der Siegsdorfer, der einen Platz hinter Richard Freitag landete. Der Erzgebirger vermochte seine Leistung aufgrund der Windlotterie gar nicht einzuschätzen. "Letztlich zählt aber der Wettkampf, da braucht man nicht zu diskutieren", sagte er. Schuster stellte sich nach dem nervenaufreibenden Geduldsspiel vor seine Athleten: "Die Sprungqualität meines Teams war okay. Aber klar, wir gehören zu den Geschlagenen", meinte der Bundestrainer und fügte zur Sinnfrage solcher Veranstaltungen hinzu: "Ob es Sinn macht, muss ich nicht beurteilen. Spaß macht es allen Beteiligten jedenfalls nicht."

Nur Daniel-André Tande schien sich am Tag der Norweger dieser Gemütslage zu entziehen. Er beantwortete auch nach der offiziellen Pressekonferenz noch geduldig im Stehen die Fragen der Journalisten. Seit langer Zeit jubelten wieder einmal zwei Wikinger auf dem Podest, weil Teamkollege Robert Johansson die Gunst des Aufwindes nutzte. Zudem eroberte Tande neben der Tournee- auch die Weltcupführung - und dies alles vor den Augen seiner Mutter Trude. Die war froh, als sie ihren Sohn heil in die Arme schließen konnte: "Ich bin so glücklich."