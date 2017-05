Tapie muss 404 Millionen zurückzahlen

erschienen am 18.05.2017



Der frühere Aktionär und Präsident des französischen Fußball-Klubs Olympique Marseille, Bernard Tapie, ist am Donnerstag zu einer Rückzahlung von 404 Millionen Euro verurteilt worden. 2008 war ihm die Summe einschließlich Zinsen in einem Rechtsstreit mit der Bank Crédit Lyonnais wegen des Verkaufs des deutschen Sportartikelherstellers adidas zugesprochen worden.

Im Juni 2016 hob ein französisches Gericht die Entscheidung des Schiedsgerichts auf, weil "betrügerische" Beziehungen zwischen Tapie und einem der Schiedsrichter ans Licht gekommen waren.