Taxifahrer des verunglÃ¼ckten Kanuslalom-Trainers Henze angeklagt

Taxifahrer des verunglückten Kanuslalom-Trainers Henze angeklagt

erschienen am 07.09.2016



Der für den Unfall des bei den Olympischen Sommerspielen in Rio de Janeiro tödlich verunglückten deutschen Kanuslalom-Trainers Stefan Henze verantwortliche Taxifahrer ist am Dienstag wegen fahrlässiger Tötung angeklagt worden. Im polizeilichen Abschlussbericht heißt es, dass die Fahrt gegen einen Pfahl wegen "Nichteinhaltung von Verkehrsregeln" erfolgt sei.

Der Taxifahrer, dessen Namen weiterhin nicht veröffentlicht wird, sowie Henzes Kollege Christian Käding hatten bei dem Aufprall nur leichte Verletzungen davongetragen. Henze erlag hingegen am 15. August einem Schädel-Hirn-Trauma, das er sich beim Unfall drei Tage zuvor zugezogen hatte.

Vier Organe des nur 35 Jahre alt gewordenen Olympiazweiten im Zweier-Canadier von Athen 2004, darunter das Herz, waren kurz danach erfolgreich an schwerkranke Patienten transplantiert worden.