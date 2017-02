Team-EM: DBV-Auswahl verpasst Finale und holt Bronze

erschienen am 19.02.2017



Die deutsche Badminton-Nationalmannschaft hat bei der Team-EM im polnischen Lubin zum zweiten Mal in Folge Bronze gewonnen. Im Halbfinale musste sich die Auswahl von Bundestrainer Detlef Poste dem Titelverteidiger und Rekordchampion Dänemark mit 1:3 geschlagen geben. Im Finale am Sonntag (15.00 Uhr) trifft Dänemark auf Russland.

Für den einzigen Punkt sorgte der deutsche Meister Fabian Roth (Refrath). Der 21-Jährige bezwang überraschend den Europameister und Olympiadritten Viktor Axelsen mit 2:1 (21:18, 10:21, 21:18). "Ich konnte ohne jeglichen Druck spielen und habe viel Spaß gehabt", sagte der U19-Europameister von 2013.

Martin Kranitz, der Sportdirektor des Deutschen Badminton-Verbandes (DBV), war von der Vorstellung seines Hoffnungsträger begeistert: "Das zeigt, welches Potenzial in ihm steckt. Ich freue mich sehr über seine Entwicklung. Den Weltranglistendritten in einem EM-Halbfinale, in einem richtig wichtigen Spiel, zu schlagen, ist eine bärenstarke Leistung."

Das Mixed zum Auftakt hatten Mark Lamsfuß/Isabel Herttrich (Wipperfeld/Bischmisheim) 0:2 gegen Joachim Fischer/Christinna Pedersen verloren. Fabienne Deprez (Gifhorn) unterlag Line Kjaersfeldt 1:2. Zum Abschluss unterlag das Männer-Doppel Lamsfuß/Josche Zurwonne (Lüdinghausen) gegen Mathias Boe/Carsten Mogensen.

Bei den vergangenen drei Auflagen der Europameisterschaft hatte die gemischte deutsche Mannschaft jeweils eine Medaille gewonnen. 2011 und 2015 holte das DBV-Team Bronze, 2013 im russischen Ramenskoje überraschend Gold.