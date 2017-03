Team Event in Aspen: DSV im Halbfinale

erschienen am 17.03.2017



Auch ohne Felix Neureuther darf die Mannschaft des Deutschen Skiverbandes (DSV) im Team Event beim Weltcup-Finale in Aspen auf den Sieg hoffen. Lena Dürr (Germering), Marina Wallner (Inzell), Linus Straßer (München) und Stefan Luitz (Bolsterlang) schalteten im Viertelfinale die favorisierte Schweiz aus. Neureuther gehört der Mannschaft an, wurde aber zunächst geschont.

Das DSV-Quartett setzte sich nach Addition der besten Zeiten um 0,03 Sekunden durch. Nach vier Duellen hatte es 2:2 gestanden. Gegner im Halbfinale ist Italien, das sich gegen Slowenien durchsetzte. Im zweiten Halbfinale stehen sich Weltmeister Frankreich und Schweden gegenüber, das Österreich ausschaltete.

Bei der insgesamt enttäuschenden WM im Februar in St. Moritz war für den DSV bereits die erste Hürde zu hoch gewesen. Damals scheiterten Neureuther und Co. im Achtelfinale an der Slowakei. Die letzten deutschen Siege im Team Event gab es bei den Weltcup-Finals 2011 und 2013. Der Wettbewerb wird im Weltcup seit 2006 gefahren.

Dürr holte gegen die Schweizer Kombinations-Weltmeisterin Wendy Holdener überraschend den Punkt zum 1:0. Danach verloren sowohl Stockholm-Sieger Straßer gegen Daniel Yule als auch Wallner gegen Melanie Meillard ihre Duelle. Luitz glich gegen Kombi-Weltmeister Luca Aerni aus, so dass die Zeit entscheiden mussten.