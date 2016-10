Team-Olympiasiegerin Beckert nicht im Weltcup-Team

erschienen am 30.10.2016



Team-Olympiasiegerin Stephanie Beckert (Erfurt) gehört nicht zum deutschen Aufgebot für die ersten beiden Eisschnelllauf-Weltcups in Asien. Dies teilte die Deutsche Eisschnelllauf-Gemeinschaft (DESG) mit. Die 28-Jährige hatte sich bei den deutschen Einzelstrecken-Meisterschaften in Inzell als jeweils Dritte auf ihren Paradedistanzen 3000 m (4:12,11) und 5000 m (7:07,47) nicht entscheidend empfehlen können.

"Stephanie muss sich noch mehr an das neue Technik- und Trainingssystem von Bundestrainer Jan van Veen gewöhnen. Die Wettkämpfe kommen noch zu früh für sie", begründete die DESG die Nicht-Nominierung der Thüringerin. Dabei hatte Beckert die internen Qualifikationszeiten auf beiden Strecken unterboten.

Ebenfalls nicht nominiert wurden die gerade erst von einer Babypause zurückgekehrte 500m-Meisterin Judith Dannhauer sowie Hubert Hirschbichler, DM-Dritter über 1000 m. Im Kader stehen dagegen zehn Athleten um die fünfmalige Olympiasiegerin Claudia Pechstein.

Die Weltcups finden am zweiten und dritten November-Wochenende im chinesischen Harbin und im japanischen Nagano statt. Schon vor Beginn der Einzelstrecken-DM hatte die DESG mitgeteilt, maximal zwölf Athleten auf die Asienreise schicken zu wollen.