Telefongespräch mit Bach: Trump unterstützt Olympia-Bewerbung von Los Angeles

erschienen am 01.12.2016



Der künftige US-Präsident Donald Trump hat in einem Telefongespräch mit IOC-Chef Thomas Bach seine Unterstützung für die Bewerbung von Los Angeles um die Olympischen Spiele 2024 erklärt. Das teilte das Bewerbungskomitee am Donnerstag per Twitter mit. Das Gespräch am Mittwoch sei von Bürgermeister Eric Garcetti arrangiert worden.

Nach der Wahl Trumps hatte Garcetti die Befürchtung geäußert, das Internationale Olympische Komitee (IOC) könnte sich wegen fremdenfeindlicher Äußerungen des Milliardärs von der US-Bewerbung abwenden.

Los Angeles war bereits 1932 und 1984 Olympia-Gastgeber. Für 2024 sind Budapest und Paris die Mitbewerber, das IOC vergibt die Spiele bei seiner Session im September 2017 in der peruanischen Hauptstadt Lima.