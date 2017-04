Tennis: ATP-Turnier zieht von Memphis nach Long Island

erschienen am 10.04.2017



Der US-Bundesstaat New York erhält ab 2018 ein weiteres ATP-Turnier. Die bisherigen Memphis Open ziehen zur kommenden Saison von Tennessee nach Long Island. Das gab die ATP am Montag bekannt.

Das Turnier der ATP World Tour 250 findet vom 10. bis 18 Februar 2018 erstmals im Nassau Veterans Memorial Coliseum statt, das 30 Kilometer östlich von New York City liegt und bis 2015 dem Eishockey-Team New York Islanders aus der NHL als Spielstätte gedient hatte.

Bei den Memphis Open hatten in der mehr als 40-jährigen Geschichte unter anderem Michael Stich (1990) und Tommy Haas (1999, 2006, 2007) Turniersiege gefeiert.