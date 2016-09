Tennis: Alexander Zverev erreicht Viertelfinale von St. Petersburg

erschienen am 22.09.2016



Tennis-Hoffnung Alexander Zverev hat beim ATP-Turnier in St. Petersburg das Viertelfinale erreicht. Der 19-Jährige bewies beim 6:3, 7:5 gegen den Russen Daniil Medwedew Kämpfer-Qualitäten und holte in beiden Sätzen einen Rückstand auf. In der Runde der letzten Acht trifft der Hamburger auf den Russen Michail Juschni, der überraschend Wimbledon-Finalist Milos Raonic (Kanada) ausschaltete.

Zverev lag im ersten Durchgang nach einem Fehlstart mit 0:3 zurück, im zweiten Satz holte er ein 2:4 auf und verwandelte schließlich nach 1:25 Stunden seinen dritten Matchball. Zverev ist der einzige deutsche Einzel-Starter in St. Petersburg.

Am vergangenen Wochenende beim Relegationsspiel im Davis Cup in Berlin gegen Polen hatte Zverev gefehlt, da ihm der Belagwechsel von Hardcourt auf Sand zu beschwerlich und sein Terminplan insgesamt zu eng gestrickt gewesen war.