Tennis: Alexander Zverev im Achtelfinale von St. Petersburg

erschienen am 19.09.2016



Tennis-Hoffnung Alexander Zverev hat beim ATP-Turnier in St. Petersburg das Achtelfinale erreicht. Gegen den Russen Karen Chatschanow siegte der 19-JĂ€hrige am Montag mit 7:6 (7:3), 6:4. In der Runde der letzten 16 trifft Zverev auf Alexander Bublik oder Daniil Medwedew (beide Russland).

"Ich war sehr nervös zu Beginn, weil ich seit drei Wochen nicht gespielt hatte nach den US Open", sagte Zverev: Zum GlĂŒck habe ich aber meinen Rhythmus gefunden."

Der junge Hamburger hatte am vergangenen Wochenende beim Relegationsspiel im Davis Cup in Berlin gegen Polen gefehlt, da ihm der Belagwechsel von Hardcourt auf Sand zu beschwerlich und sein Terminplan insgesamt zu eng gestrickt gewesen war.